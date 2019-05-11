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11 Травень 2019, Київ 19:09
Новини | Політика

АП: Володимир Єльченко, крім роботи в ООН, буде послом на Ямайці

Основна діяльність дипломата Володимира Єльченка нині зосереджена в ООН

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Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко призначений указом президента послом на Ямайці.

Як йдеться в указі на сайті президента, Єльченко працюватиме на новій посаді за сумісництвом.

Указ Петра Порошенка датується 11 травня 2019 року.

Постійний представник України в Раді безпеки ООН Володимир Єльченко
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Володимир Єльченко, який у період 2010-2015 років був надзвичайним і повноважним послом України в Росії, пізніше став постійним представником України при ООН. Із січня 2016 року він також є постійним представник України в Раді безпеки ООН.

Ямайка – острівна держава Північної Америки.

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