Україна в ООН висловила протест через нові судові рішення проти громадян України в Криму

Україна висловила протест в ООН через нові репресії в окупованому Криму. Відповідного листа постійний представник України при ООН Володимир Єльченко передав генсеку ООН Антоніу Гутерріша.

«Україна висловила протест через неправомірне рішення російського окупаційного «суду» у Сімферополі про засудження громадян України за сфабрикованими звинуваченнями», – мовиться у повідомленні.

Напередодні, 18 квітня, Міністерство закордонних справ України висловило протест через неправомірне засудження в Криму фігурантів сфабрикованої «справи Веджіє Кашка» Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи, Казима Аметова та Асана Чапуха.

23 листопада 2017 року Сімферополі російські силовики затримали групу кримських татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджи за підозрою у буцімто вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. При затриманні російськими силовиками стало зле ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше жінка померла.