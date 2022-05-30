На акції протесту в Єревані затримали понад 100 демонстрантів

111 опозиційних демонстрантів затримали 30 травня в у столиці Вірменії Єревані, двоє поліцейських були поранені й госпіталізовані після сутичок опозиції з правоохоронцями.

Вранці учасники опозиційного «Руху опору» зібралися в центрі Єревана біля урядової будівлі. Опозиційні депутати, які очолювали ходу, спробували пройти в будівлю для зустрічі з міністрами, які, за їхніми словами, повинні висловити позицію щодо політики влади з питання Нагірного Карабаху і запропонованого опозицією проєкту заяви з цієї проблеми.

Поліція не дозволила опозиційним депутатам пройти до будівлі, після чого розпочалися сутички.

Масові протести проти прем’єр-міністра Нікола Пашиняна розпочалися у Вірменії у квітні. Опозиція звинувачує прем’єра й очолюваний ним уряд у намірі підписати договір з Азербайджаном про визнання суверенітету Баку над усією територією Нагірного Карабаху.

Пашинян зіткнувся з жорсткою критикою відтоді, як він і президент Азербайджану Ільгам Алієв домовилися в квітні розпочати розробку мирного договору для врегулювання конфлікту і створити спільну комісію з демаркації кордону. Минулого тижня Пашинян знову зустрівся з Алієвим для нового раунду переговорів щодо майбутнього договору.

Азербайджан відновив контроль над частинами сепаратистського регіону під час війни 2020 року, а також над сімома прилеглими районами, які перебували під контролем сил етнічних вірмен після закінчення сепаратистської війни у 1994 році. Близько 2000 російських військовослужбовців було перекинуто для «спостереження» за припиненням вогню.

Нагірний Карабах, який майже три десятиліття перебував під контролем етнічних вірмен, визнаний міжнародним співтовариством частиною Азербайджану.

Нікол Пашинян прийшов до влади у Вірменії у 2018 році на хвилі протестів проти попереднього уряду країни. 2021 року його переобрали на дострокових виборах.