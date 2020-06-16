ПЛР-тести на COVID-19 в Єрмака, Демченка і Резнікова є негативними – речниця

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков і радник президента України Руслан Демченко після повернення з Парижу здали ПЛР-тест на коронавірус, результати якого виявилися негативними, повідомила речниця Єрмака Дар’я Зарівна.

У коментарі Радіо Свобода вона заперечила чутки про те, що голова Офісу президента начебто захворів на COVID-19.

«Не відповідає дійсності (інформація про COVID-19 в Андрія Єрмака – ред.). Здавали ПЛР-тести після повернення з Парижу: у всіх негативні. Була інформація про Резнікова і про Демченка – теж негативні, у всіх негативні», – сказала речниця.

Вона додала, що результати тестів надійшли ввечері в суботу (13 червня).

Вдень 13 червня Олексій Резніков повідомив LIGA.net, що він сам, голова Офісу президента Андрій Єрмак й інші учасники делегації, яка 12 червня відвідала Париж, здали тести на COVID-19 й очікують результатів.

Українську делегацію, яка 12 червня провела низку зустрічей у столиці Франції, очолював віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу також входили міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква та радник президента України Руслан Демченко.

Днем раніше Єрмак та інші члени української делегації перебували в Мінську, де також обговорювали перебіг переговорів щодо Донбасу.