Єрмак у Мінську готував візит Зеленського до Білорусі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську обговорив із білоруським колегою Ігорем Сергієнком майбутній візит президента Володимира Зеленського до Білорусі. Про це офіційний сайт українського лідера повідомив увечері 11 червня.

Візит попередньо запланований на жовтень 2020 року, вказано в повідомленні.

«Сторони висловили сподівання, що епідемічна ситуація не завадить участі президентів двох країн у третьому Форумі регіонів України та Республіки Білорусь, який має відбутися восени у білоруському Гродні. Співрозмовники відзначили хорошу динаміку збільшення товарообігу між двома країнами й висловили надію, що пандемія коронавірусу не матиме значного негативного впливу на двостороннє економічне співробітництво», – ідеться в повідомленні сайту Зеленського.

Також у складі делегації був міністр оборони України Андрій Таран, відбулася його зустріч із міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

У Білорусі на 9 серпня заплановані президентські вибори. Перебіг нинішньої кампанії відрізняється від попередніх, за підсумками яких ЦВК країни незмінно повідомляв про перемогу Лукашенка. 11 червня відбувся обшук у «Білгазпромбанку», який близько двох десятків років очолював потенційний конкурент Лукашенка на виборах Віктор Бабарико. Є також ще кілька кандидатів, кожний із яких заявляє про опозиційність чинному лідерові.

Олександр Лукашенко керує Білоруссю вже майже 26 років – від 20 липня 1994-го. Нині 65-річний Лукашенко став президентом, коли йому не було й 40 років.