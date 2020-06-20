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20 червня 2020, Київ 14:32
Новини | Політика

Зеленський припинив повноваження Єрмака у наглядовій раді «Укроборонпрому»

Повноваження Єрмака у наглядовій раді «Укроборонпрому» припинено президентом

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради «Укроборонпрому» Андрія Єрмака, який також очолює Офіс президента. Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП.

Тим же указом президент призначив членом наглядової ради першого віцепрезидента Національної академії наук України Володимира Горбуліна.

«Для мене це не формальність, а велика відповідальність. Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробляти», – цитує Горбуліна пресслужба «Укроборонпрому».

Зеленський призначив Єрмака членом наглядової ради «Укроборонпрому» 7 жовтня 2019 року.

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