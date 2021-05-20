Офіс президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту Єрмака до США – речник МЗС

Офіс президента України не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Офіс Президента не озвучував жодних ініціатив щодо підготовки візиту керівника ОПУ Андрія Єрмака до США, а також, за наявною в МЗС інформацією, не уповноважував сторонніх осіб на організацію такого візиту. Відповідно, МЗС та посольство України в Вашингтоні не здійснювали підготовку такого візиту», – заявив Ніколенко.

Він пояснив, що відповідно до національного законодавства України, зовнішні зносини здійснюються через Міністерство закордонних справ. Зокрема, у відносинах із США організація офіційних візитів українських та американських посадовців відбувається дипломатичними, а не сторонніми каналами.

«У разі, якби керівник Офісу Президента планував офіційний візит до США або іншої країни світу, його організація та підготовка відбувалися б виключно офіційними дипломатичними каналами. Повідомлення деяких ЗМІ про нібито плановану поїздку лежать в площині ініціативи приватних осіб», – додав речник МЗС.

19 травня повідомлялося, що низка конгресменів США отримали запит на зустріч з Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

За даними Радіо Свобода, організацією зустрічей керівника Офісу президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. 4 травня з його офісу низці конгресменів був розісланий лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

Лист отримав у своє розпорядження журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. Як пояснив співрозмовник, «в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України».

У листі йдеться, що візит запланований на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Андрій Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У листі конгресменам Єрмака презентували як «другу найбільш впливову особу в Україні після президента».

«Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є «правою рукою» (в оригіналі power broker – ред.) президента з внутрішніх та міжнародних питань», – йшлося у листі на адресу низки конгресменів.

Офіційна мета візиту вказана така: «Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових, стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США».

Також, згідно з документом, делегація має на меті «поінформувати керівництво Конгресу про стан справ в Україні та поза її межами».

У коментарі Радіо Свобода Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував. «Можу припустити, що описані вами пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами. Жодного мого візиту до США у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея», – відповів Єрмак.

Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб «українські чиновники могли провести брифінг про те, «які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін». Він охарактеризував їх як «двох найбільш обізнаних українських політиків». Пастернак повідомив, що напередодні відправки листів мав розмову із Олексієм Резніковим на тему російської агресії, визнав його думки дуже важливими і подумав, що український урядовець повинен поділитися ними з членами Конгресу. Водночас він не відповів, чи його подальші дії були погоджені Резніковим – зокрема, «координація візиту делегації» та направлення конгресменам запитів на зустріч із конкретними датами та порядком денним.

При цьому, Пастернак у коментарі Радіо Свобода сказав: «Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів». За його словами, ідея із зустрічами «не рухалася вперед».

Українське посольство у США повідомило Радіо Свобода, що в них немає інформації щодо організації цього візиту.