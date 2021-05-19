Конгресменів просили про зустріч з Єрмаком у США цього тижня, але візит не відбувся

Низка конгресменів США отримали запит на зустріч з Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

За даними Радіо Свобода, організацією зустрічей керівника Офісу президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. 4 травня з його офісу низці конгресменів був розісланий лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

Лист отримав у своє розпорядження журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. Як пояснив співрозмовник, «в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України».

У листі йдеться, що візит запланований на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Андрій Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У листі конгресменам Єрмака презентували як «другу найбільш впливову особу в Україні після президента».

«Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є «правою рукою» (в оригіналі power broker – ред.) президента з внутрішніх та міжнародних питань», – йшлося у листі на адресу низки конгресменів.

Офіційна мета візиту вказана така: «Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових, стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США».

Також, згідно з документом, делегація має на меті «поінформувати керівництво Конгресу про стан справ в Україні та поза її межами».

У коментарі Радіо Свобода Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував. «Можу припустити, що описані вами пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами. Жодного мого візиту до США у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея», – відповів Єрмак.

Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб «українські чиновники могли провести брифінг про те, «які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін». Він охарактеризував їх як «двох найбільш обізнаних українських політиків». Пастернак повідомив, що напередодні відправки листів мав розмову із Олексієм Резніковим на тему російської агресії, визнав його думки дуже важливими і подумав, що український урядовець повинен поділитися ними з членами Конгресу. Водночас він не відповів, чи його подальші дії були погоджені Резніковим – зокрема, «координація візиту делегації» та направлення конгресменам запитів на зустріч із конкретними датами та порядком денним.

При цьому, Пастернак у коментарі Радіо Свобода сказав: «Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів». За його словами, ідея із зустрічами «не рухалася вперед».

Віцепрем'єр Резніков підтвердив, що нещодавно спілкувався з американським бізнесменом Ігорем Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. Резніков назвав Пастернака своїм давнім другом ще з часів коли той мешкав у Львові і заявив, що постійно з ним комунікує. «Як великий друг не тільки мій, але й України, Ігор тримає руку на пульсі ситуації в країні і, зокрема, щодо збройної агресії і окупації частини наших територій Російською Федерацією».

Резніков повідомив, що це була ідея бізнесмена, щоб Резніков поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу США.

«Звісно ж, Україна має доносити цю інформацію до всіх гравців міжнародної арени», – відповів Резніков у письмовому коментарі редакції.

Водночас він сказав, що подальші дії бізнесмена він не погоджував та не знав про них, і йому невідомо, яким чином бізнесмен Пастернак міг на власний розсуд визначити дати можливого візиту делегації та самостійно сформулювати, який буде порядок денний.

«В цілому ж будь-які дії Ігоря Пастернака, які хоч і є приватною ініціативою, оцінюю виключно як такі, що спрямовані на захист інтересів США в першу чергу – на достовірне інформування Штатів про реальний стан справ, а також на захист інтересів України – донести правду про війну Росії проти України, яка, повторюся, розв’язана Росією на сході Європи на території європейської держави», – повідомив Резніков.

Українське посольство у США повідомило Радіо Свобода, що в них немає інформації щодо організації цього візиту.

Ігор Пастернак – американський бізнесмен українського походження, власник та керівник американської компанії-виробника вантажних дирижаблів та аеростатів Worldwide Aeros Corp., яка базується у Каліфорнії. Дирижаблі використовуються як у військових, так і комерційних цілях, зокрема при транспортуванні вантажів.

Після Революції Гідності почав співпрацювати з українським державним концерном «Укроборонпром» – у 2017 році його компанія виготовила в Україні партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією. Пастернак планував налагодити тут серійне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО. «Для мене мета – перерізати червону стрічку на заводі в Україні з виробництва М4», – заявляв він в інтерв’ю «Укрінформу» у 2017 році.

Протягом тривалого часу Ігор Пастернак був одним з донорів Демократичної партії США. Раніше він спонсорував конгресменів-демократів Адама Шиффа (Adam Schiff) та Лоретту Санчес (Loretta Sanchez).