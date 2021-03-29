Єрмак у розмові з радником Байдена припустив, що США могли б відіграти більш активну роль

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником президента Сполучених Штатів Джейкобом Салліваном, повідомляє пресслужба ОП 29 березня.

Зокрема, Єрмак «подякував» США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви Президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи «Кримська платформа», – цитує Єрмака пресслужба офісу.

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Згідно з повідомленням, він також розповів Саллівану про безпекову ситуацію на лінії розмежування і звернув увагу на збільшення кількості порушень режиму вогню та загиблих останніми тижнями.

«Керівник Офісу Глави держави додав, що США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Андрій Єрмак також подякував Сполученим Штатам Америки за надання важливої безпекової допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України. Зокрема йдеться про підтримку реформи Збройних сил України, посилення Військово-морських сил ЗСУ», – повідомляє Офіс президента.

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Як зазначають у представництві президента, Єрмак також розповів Саллівану про «реформи, які проводить Володимир Зеленський».

«Джейкоб Салліван також відзначив зусилля України у проведенні реформ. Він наголосив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей», – йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден 26 березня вкотре заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму.