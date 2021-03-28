Зеленський обговорить ситуацію на сході України з лідерами «нормандської четвірки» – речниця

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити ситуацію на сході України та наступні кроки із досягнення миру з лідерами країн «нормандської четвірки».

Про це речниця Зеленського Юлія Мендель сказала в ефірі програми «Взгляд с Банковой» на телеканалі «Дом».

«У п’ятницю загинули четверо українців. Саме тому президент ініціював невідкладне позачергове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи. Він також має намір обговорити ситуацію і подальші кроки щодо досягнення миру на Донбасі з лідерами країн «нормандської четвірки», – розповіла вона.

За словами Мендель, загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню, коли «вперше за роки бойових дій на Донеччині й Луганщині кількість поранених і вбитих зменшилася в десятки разів».

26 березня під Шумами Донецької області внаслідок прицільного обстрілу українських позицій загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.