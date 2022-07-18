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ЄС прагне збільшити поставки газу з Азербайджану. Сьогодні президентка Єврокомісії їде до Баку

Пропонується, щоб країни ЄС уклали угоду з Азербайджаном щодо збільшення імпорту природного газу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні їде до Баку, оскільки Європа прагне збільшити постачання природного газу з Азербайджану, намагаючись зменшити залежність від російських енергоносіїв.

«На тлі того, що Росія продовжує свої постачання енергоресурсів робити зброєю, диверсифікація нашого імпорту енергії є пріоритетом для ЄС», – йдеться у повідомленні комісії у Twitter. – «Президентка фон дер Ляєн і комісар [з енергетики] Кадрі Сімсон будуть завтра (18 липня) в Азербайджані для подальшого зміцнення співпраці».

Агентство Reuters повідомило, що в проекті документа комісії пропонується, щоб країни ЄС уклали угоду з Азербайджаном щодо збільшення імпорту природного газу та підтримки розширення трубопроводу для полегшення поставок.

Уряди ЄС уже погодили поступове ембарго на поставку нафти для Росії, і багато європейських країн висловили побоювання щодо нестачі палива, особливо пізніше, коли настане холодна погода.

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