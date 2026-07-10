Посли ЄС схвалили відкриття ще одного переговорного кластера з Україною



Посли держав-членів ЄС дали добро на відкриття ще одного переговорного кластера з Україною й Молдовою про їхнє членство в ЄС. Про це повідомило головування Ірландії в Раді ЄС. Також буде закрито кілька переговорних кластерів із балканськими країнами.

«Нарощування імпульсу для розширення та демонстрація важливості, яку Ірландія надає розширенню під час нашого головування», – йдеться в дописі головування в Х.

Ще до появи офіційних новин від ЄС рішення послів привітав віцепрем’єр України з євроінтеграції Тарас Качка.

«Це ще один важливий крок у наших переговорах про вступ. Вдячний усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення», – написав у соцмережі Х український урядовець.

Відкритим буде шостий розділ «Зовнішні відносини» – «особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки», зазначив Качка.

Віцепрем’єр, який відповідає за євроінтеграцію України, зазначив, що йдеться про синхронізацію з ЄС безпекової й оборонної політики.

Рішення послів привітав і президент Євроради Антоніу Кошта: назвав його ще одним кроком убік зближення України і ЄС.

«Наша рішучість підтримувати шлях України та Молдови до Євросоюзу зберігається», – написав в Х топпосадовець ЄС.

Відповідно до процедури, рішення послів має формалізувати міжурядова конференція, яку скликають на 14 липня.

15 червня Україна і ЄС офіційно відкрили перший переговорний кластер «Основи», що дало фактичний старт змістовному етапу їхніх переговорів про членство України в Євросоюзі. Процес зрушив із місця після майже двох років блокування колишнім прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Україна виступає нині за подальший прогрес, зокрема відкриття всіх переговорних кластерів – їх шість. В цьому її підтримує Єврокомісія, однак не всі держави-члени згодні.

Зокрема, новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр, що розблокував фактичний старт переговорів з Україною, а заодно й з Молдовою, про їхнє членство в ЄС, не підтримує одночасне відкриття всіх інших кластерів. Вважає це несправедливим щодо країн Західних Балкан, які роками залишаються в статусах кандидатів на вступ і очікують на прогрес у переговорному процесі.