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Новини | Політика

Посли ЄС схвалили відкриття ще одного переговорного кластера з Україною

Відповідно до процедури, рішення послів має формалізувати міжурядова конференція, яку скликають на 14 липня
Відповідно до процедури, рішення послів має формалізувати міжурядова конференція, яку скликають на 14 липня


Посли держав-членів ЄС дали добро на відкриття ще одного переговорного кластера з Україною й Молдовою про їхнє членство в ЄС. Про це повідомило головування Ірландії в Раді ЄС. Також буде закрито кілька переговорних кластерів із балканськими країнами.

«Нарощування імпульсу для розширення та демонстрація важливості, яку Ірландія надає розширенню під час нашого головування», – йдеться в дописі головування в Х.

Ще до появи офіційних новин від ЄС рішення послів привітав віцепрем’єр України з євроінтеграції Тарас Качка.

«Це ще один важливий крок у наших переговорах про вступ. Вдячний усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення», – написав у соцмережі Х український урядовець.

Відкритим буде шостий розділ «Зовнішні відносини» – «особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки», зазначив Качка.

Віцепрем’єр, який відповідає за євроінтеграцію України, зазначив, що йдеться про синхронізацію з ЄС безпекової й оборонної політики.

Рішення послів привітав і президент Євроради Антоніу Кошта: назвав його ще одним кроком убік зближення України і ЄС.

«Наша рішучість підтримувати шлях України та Молдови до Євросоюзу зберігається», – написав в Х топпосадовець ЄС.

Відповідно до процедури, рішення послів має формалізувати міжурядова конференція, яку скликають на 14 липня.

15 червня Україна і ЄС офіційно відкрили перший переговорний кластер «Основи», що дало фактичний старт змістовному етапу їхніх переговорів про членство України в Євросоюзі. Процес зрушив із місця після майже двох років блокування колишнім прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Україна виступає нині за подальший прогрес, зокрема відкриття всіх переговорних кластерів – їх шість. В цьому її підтримує Єврокомісія, однак не всі держави-члени згодні.

Зокрема, новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр, що розблокував фактичний старт переговорів з Україною, а заодно й з Молдовою, про їхнє членство в ЄС, не підтримує одночасне відкриття всіх інших кластерів. Вважає це несправедливим щодо країн Західних Балкан, які роками залишаються в статусах кандидатів на вступ і очікують на прогрес у переговорному процесі.

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    Зоряна Степаненко

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

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