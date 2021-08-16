У заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка є проблеми зі здоров’ям – дружина

У заарештованого в анексованому Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка погіршився стан здоров’я. Дружина Єсипенка Катерина у коментарі Крим.Реалії пов’яза це з тим, що до нього російськими силовиками були застосовані катування.

Так, за її словами, у Єсипенква загострилася сечокам’яна хвороба. У СІЗО йому не надають необхідну медичну допомогу, через це близько тижня тому його на машині швидкої допомоги вивозили до цивільної лікарні.

«Після катувань у Владислава, звичайно, погіршився стан здоров’я. Турбує артеріальний тиск, загострилася сечокам’яна хвороба, став погано бачити. Лікар вищої категорії, доктор-уролог столичної клініки «Гармонія здоров’я» Михайло Трофімов повідомив, що при діагнозі сечокам’на хвороба і наявності каменю в балії нирки удари під час катувань в область живота можуть призвести до виходу каменя в сечовід, порушення відтоку сечі з нирки і «подальшого обструктивного пілеонефріту з вираженим больовим синдромом», – повідомила Катерина Єсипенко.

Катерина Єсипенко раніше заявляла, що її чоловіка змусили дати свідчення, вдаючись до катувань.

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт до 18 грудня Владиславу Єсипенку.

Єсипенка звинувачують за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Санкції обох статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «знущанням зі справедливості» оголошення обвинувального висновку Єсипенку.

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Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Правозахисники і активісти нині проводять акції на підтримку Владислава Єсипенка.