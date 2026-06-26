Військовозобов’язаним українцям можуть відмовляти в захисті вже за кілька тижнів – Єврокомісія

Пропозиція Єврокомісії подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але водночас обмежити його надання новоприбулим військовозобов’язаним, набуде чинності після її схвалення Радою ЄС і подальшої публікації рішення в Офіційному журналі Євросоюзу. Про це в Брюсселі повідомив посадовець ЄС, не вповноважений давати офіційні коментарі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Усе залежить від Ради ЄС, і, на мою думку, держави-члени зацікавлені розглянути це питання якнайшвидше. Після ухвалення рішення зазвичай проходить приблизно 20 днів до його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Саме після цього воно набирає чинності», – зазначив посадовець, спілкуючись із журналістами.

Раніше співрозмовники Радіо Свобода казали про наміри держав-членів схвалити рішення про подовження тимчасового захисту з обмеженнями для військовозобов’язаних українців у липні, а найпізніше у вересні.

У Єврокомісії також відкинули звинувачення в дискримінації українців за ознакою статі, на що вказувала Рада Європи, закликаючи європейські країни не запроваджувати загальних обмежень на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. Такі кроки, зауважував комісар Ради Європи з прав людини, можуть суперечити міжнародним зобов’язанням держав у галузі прав людини.

«Текст рішення не сформульований як такий, що стосується чоловіків. Він сформульований нейтрально і стосується осіб, на яких поширюються військові обов’язки відповідно до українського законодавства», – пояснив посадовець Єврокомісії.

Співрозмовник журналістів додав, що військовозобов’язані, які не підпадатимуть під тимчасовий захист, можуть подаватися на біженство – ця процедура, що передбачає індивідуальний розгляд заявок, залишається без змін. Однак сам факт відмови від військової служби не є підставою для отримання біженства, наголосили в Єврокомісії, неформально оцінивши шанси для задоволення таких заявок як низькі.

В Єврокомісії наголосили, що обмеження не стосуватимуться українців, що вже мають тимчасовий захист на території ЄС – його подовжуватимуть навіть військовозобов’язаним.

«Серед них можуть бути люди, які підпадають під категорію осіб із військовими обов'язками, але вони не підпадають під це нове обмеження», – наголосив посадовець.

Обмеження торкнуться всіх військовозобов’язаних українців незалежно від статі. Штампу в паспорті про, наприклад, легальний виїзд за кордон буде недостатньо, щоб довести своє право на тимчасовий захист у ЄС.

«Ми вже обговорюємо це питання з українською владою, щоб забезпечити максимально об’єктивний і справедливий механізм перевірки. Справді, якщо людині було дозволено виїхати, наприклад, лише на тиждень у службове відрядження, а вона звертається за тимчасовим захистом, то самим фактом такого звернення вона фактично порушує законність свого виїзду з України», – підкреслили в Єврокомісії.

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Наразі механізм тимчасового захисту, який ЄС активував після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року. Він надає громадянам України й окремим категоріям інших осіб право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичної допомоги і соціальних послуг у країнах Європейського Союзу.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.