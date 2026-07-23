ЮНЕСКО: «Херсонес» внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою

ЮНЕСКО (спеціалізований орган ООН з питань культури) включило «Херсонес» – стародавнє місто на території окупованого Росією Криму – до списку об’єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.

Пам’ятці, як зазначили в організації, загрожують будівельні та археологічні роботи, які проводяться в умовах російської окупації.

У проєкті рішення, схваленому в четвер, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО попереджає, що об’єкт «перебуває під загрозою внаслідок значної втрати справжності та цілісності, викликаної новим будівництвом та пов’язаними з ним масштабними археологічними розкопками». В організації послалися на супутникові знімки, які «викликають стурбованість».

У ЮНЕСКО закликали «всі сторони, які зараз мають стосунок до стану безпеки руїн, утримуватися від будь-яких дій, які можуть завдати подальшої незворотної шкоди».

«Нарешті» – Україна привітала це рішення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення, зазначивши у соцмережі X, що об’єкт «руйнується російською окупаційною владою».

Перший заступник міністра культури Іван Вербицький також привітав це рішення.

«Нарешті на 13-му році окупації Комітет ЮНЕСКО офіційно визнав наявну і потенційну загрозу знищення Херсонесу. Росія систематично проводить незаконні археологічні розкопки і незаконні будівельні роботи, привласнює і незаконно переміщує культурні цінності, що належать українському народу. На 22 гектарах пам’ятки з’явилися нові будівлі. Замість історії і спадщини – тепер пропаганда і неправда», – написав він у фейсбуці.

Представник Мінкультури також зауважив, що механізми ЮНЕСКО потребують змін для захисту пам’яток всесвітньої спадщини в умовах війни, оскільки ухвалена у 1972 році конвенція не передбачала інструментів відповіді на такі виклики як війна.

На його думку, ЮНЕСКО має розробити механізми захисту об’єктів всесвітньої спадщини, коли джерелом загрози для них є не держава, на території якої розташовані пам’ятки, а інша країна, що веде проти неї війну.

«Внесення Херсонесу у Список світової спадщини під загрозою є першим прецедентом подібного рішення, над яким Україна працювала із 2014 року. Воно підтверджує факти знищення цієї пам'ятки Росією і загрозу, яку несе окупація», – наголосив Вербицький.

Москва не визнає рішення ЮНЕСКО

Росія заявила, що не визнає цього рішення. «Ми робимо все можливе для збереження стародавнього міста та його пам’яток», –наголосив російський представник при ЮНЕСКО Рінат Аляутдінов.

Руїни «Херсонеса», заснованого дорійськими греками V столітті до нашої ери, налічують понад 2000 років і вважаються однією з найважливіших археологічних пам’яток Причорномор’я. У 2013 році ЮНЕСКО включила це місто до списку об’єктів всесвітньої спадщини, але з моменту захоплення Росією Кримського півострова в України в 2014 році організація позбавлена доступу до цього об’єкту, зазначає France-Presse.

Що відбувається з Херсонесом

Як зазначає Російська служба Бі-бі-сі, Росія збудувала у передмісті античного поліса музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», що відкрився минулого літа. Українські археологи стверджують, що при будівництві культурний шар грубо зносили бульдозерами, а нові споруди, зокрема побудований на руїнах цитаделі амфітеатр, загрожують збереженню пам’ятника.

За участь у розкопках у Криму у грудні 2025 року у Польщі затримали російського археолога Олександра Бутягіна. В Україні, яка добивалася його екстрадиції, археолога звинувачували у частковому руйнуванні об'єкту культурної спадщини та заподіянні великих збитків. У квітні Бутягіна повернули до Росії через обмін ув’язненими.

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Будівельні роботи на руїнах заповідника «Херсонес Таврійський» тривають практично від початку окупації півострова.

У серпні 2021 року правоохоронні органи Автономної республіки Крим та Севастополя розслідували у 23 кримінальних справах понад 100 фактів знищення, руйнування чи псування пам’яток історії чи культури, незаконних археологічних робіт і вивезення культурних цінностей з півострова.