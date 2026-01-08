Юрчишин: поліція розслідує ймовірне стеження за журналістами в справі «Мідас»

Національна поліція відкрила справу щодо можливого незаконного поширення даних журналістів фігурантами справи «Мідас» – про це повідомив народний депутат від «Голосу», голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин 8 січня.

Він оприлюднив фото відповіді Нацполіції на своє депутатське звернення.

Згідно з листом, правоохоронці розглянули його звернення щодо «можливого незаконного поширення персональних даних журналістів членами злочинної організації, діяльність якої розслідується Національним антикорупційним бюро України в межах операції «Мідас», а також з інших питань.

Слідчий відділ Солом’янського управління поліції в Києві почав досудове розслідування за цими відомостями в окремому провадженні, кваліфікованими як ймовірне порушення недоторканності приватного життя.

Відповідь не містить імен журналістів, за якими, можливо, тривало стеження.

«Правоохоронці будуть розслідувати стеження за медійниками. Нагадаю, фігуранти збирали інформацію на: Марину Ансіфорову, Юрія Бутусова, Станіслава Речинського, Володимира Федорина, Ольгу Чайку, Юрія Ніколова, Андрія Куликова та навіть покійних Володимира Мостового та Олексу Шалайського», – уточнив Юрчишин.

У листопаді керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що в бекофісі, який фігурує в справі про операцію «Мідас», виявили понад 500 довідок на, зокрема, посадовців, детективів НАБУ, депутатів і журналістів.



