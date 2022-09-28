«Почну кричати, якщо почую пропозиції підштовхнути Україну до переговорів» – Юрова

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова повернулася зі Львова до Брюсселя з «іще сильнішим відчуттям», що Європа зобов’язана зробити все, аби «допомогти Україні досягти безумовної перемоги. Про це у столиці ЄС вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Єврокомісарка висловила думку, що Євросоюз має продовжувати допомагати Україні «без жодних прогалин чи перерв». Окремо виділила в цьому контексті необхідність подальшого постачання зброї й навчання українців користуватися нею, макрофінансову допомогу.

«За останні місяці та роки ми вже інвестували в Україну 19 мільярдів євро, але нам потрібно зробити більше. Тому є ще одна порція грошей – 5 мільярдів макрофінансової допомоги. Маємо продовжувати гуманітарну підтримку, а також – і надалі створювати якомога кращі умови для біженців», – сказала Юрова, додавши, що це – «моральний обов’язок ЄС».

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Окремо Юрова зупинилась на потенційних спробах завершити війну дипломатичними переговорами.

«Я повернулася з новим імпульсом, новим власним переконанням, що, якщо я десь бачу вагання, що Україну треба підштовхнути сісти за стіл з агресором, – я почну кричати, якщо почую такі пропозиції. Треба лишити на розсуд українців рішення, коли і як припиняти війну», — наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

Вера Юрова відвідала Львів 26 вересня. Вона виступила перед студентами Українського католицького університету, відвідала лікарню, в якій лікуються поранені українські військові, та зустрілася з мером Львова Андрієм Садовим і міністром культури Олександро Ткаченком.