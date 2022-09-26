Німеччина пропонує заборонити громадянам країн ЄС обіймати посади в компаніях Росії – ЗМІ

Уряд Німеччини пропонує заборонити громадянам Євросоюзу обіймати високі посади у правліннях чи наглядових радах російських державних концернів. На думку німецьких політиків, нова заборона має стати частиною наступного пакету санкцій щодо Росії, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на документи, підготовлені кабінетом міністрів ФРН і надані урядам країн ЄС.

За повідомленням, такий захід допоможе перешкодити тому, щоб європейські політики, подібно до ексканцлера Герхарда Шредера, могли отримувати прибуток від співпраці з російськими підприємствами.

Німецький уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що в цьому випадку йдеться про «стратегічну корупцію». Москва вже протягом тривалого періоду використовує інструмент залучення західних політиків у роботу великих державних концернів. Пропонуючи добре оплачувані посади в керівних органах провідних російських підприємств, Кремль «забезпечує можливість політичного впливу в європейських країнах».

Це важливий елемент стратегії Росії в державах Євросоюзу, проте заборона не повинна стосуватися європейських «дочок» російських концернів, йдеться у підготовлених документах.

У Німеччині від початку дії санкцій, введених Євросоюзом проти Росії через її війну в Україні, заморожено та конфісковано російські активи на загальну суму 4,8 мільярда євро, повідомило видання Spiegel із посиланням на Міністерство економіки ФРН. Близько половини цієї суми складають кошти російських власників у банках Німеччини.

Після того, як Росія наприкінці лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, США, Велика Британія, Євросоюз і низка інших країн запровадили кілька пакетів санкцій проти російської економіки, фінансової системи, великих компаній, олігархів, політиків, включаючи президента Володимира Путіна, а також членів його родини і найближчого оточення.

Обмеження були накладені на об’єкти дорогої нерухомості, супер’яхти і літаки, що належать кільком мільярдерам. Росія вводить санкції у відповідь, підкреслюючи, що «військова спецоперація» в Україні, як Москва називає війну, нібито пов’язана із захистом її національних інтересів.