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29 Червень 2019, Київ 14:52
Новини | Суспільство

З початку літа у водоймах загинули більше 300 людей – ДСНС

Основною причиною нещасних випадків рятувальники називають недотримання правил безпеки на воді

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Протягом цього року внаслідок нещасних випадків на воді загинули понад 600 людей, з них 300 – з початку червня, заявляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці вирушають на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 42 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких:

  • відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте на самоті, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижчою за +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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