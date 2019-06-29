З початку літа у водоймах загинули більше 300 людей – ДСНС

Протягом цього року внаслідок нещасних випадків на воді загинули понад 600 людей, з них 300 – з початку червня, заявляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці вирушають на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 42 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких: