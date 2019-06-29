З початку літа у водоймах загинули більше 300 людей – ДСНС

Протягом цього року внаслідок нещасних випадків на воді загинули понад 600 людей, з них 300 – з початку червня, заявляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці вирушають на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 42 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час купання, зокрема, таких:
- відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте у незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте на самоті, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижчою за +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
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