За добу на Донбасі поранений один український військовий – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про 24 обстріли українських позицій у зоні конфлікту на Донбасі за добу станом на 7 ранку 15 червня. Йдеться про опорні пункти поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Гнутова, Лебединського, Водяного, Пищевика, Тарамчука і Широкиного на Донеччині, а також Південного, попасної, Золотого-4 та Станиці Луганської на Луганщині.

Внаслідок цього, за даними штабу, один український військовий зазнав поранення.

Окрім того, штаб ООС також вранці повідомив про обстріл 14 червня житлових районів Мар’їнки з боку непідконтрольних територій, внаслідок якого був зруйнований житловий будинок, а його мешканці, серед яких двоє дітей, зазнали пораенень.

Угруповання «ЛНР» станом на ранок 15 червня повідомляє про 4 обстріли з боку українських військових, сайт угруповання «ДНР» недоступний.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.