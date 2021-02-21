Війна, театр і Леся Українка – Забужко розповіла деталі про роман, над яким працює зараз

В основі роману письенниці Оксани Забужко «Сміх Кассандри», над яким вона зараз працює – «війна на рівні тонких матерій». Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

Це розповідь про те, «як війна міняє психологію людей в обложеному місті», зазначає авторка.

«Місто (поліс), яке платить податок кров’ю, але яке продовжує в цей час нібито мирне життя. От впродовж десяти років ось такої війни, яку теж десь, либонь, можна назвати гібридною, бо хтось йде, хтось гине, там якісь герці, там «договорняки», там жерці зраджують, там ще багато-багато цікавих сюжетів», – розповіла у програмі «Суботнє інтерв’ю» Оксана Забужко.

За словами письменниці, в українській літературі немає Кассандр, «не пов’язаних з Лесиною», відтак драма письменниці Лесі Українки присутня у романі у вигляді камео.

«Одна з сюжетних ліній – це актриса, яка грає Кассандру, готується постановка. У неї акторський блок спрацьовує. І потім вона йде до психолога, щоб позбутися акторського блоку. Там купа всяких цікавих речей. І тоді з’являється, вигулькує правдива, автентична Кассандра, там та, з-перед 3 тисяч років», – каже Забужко.

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На запитання, чи перебувають герої роману на карантині через пандемію коронавірусу, письменниця відповіла: «Це ще під питанням. Тому я й кажу, що про екватор я наразі не говорила б».

Коли вийде роман, письменниця поки не прогнозує.

Оксана Забужко є однією з найпопулярніших письменниць в Україні. Її романи перекладені більш ніж двадцятьма мовами світу.