Міністерство культури запустило сайт до ювілею Лесі Українки

Міністерство культури та інформаційної політики 10 лютого запустило сайт з нагоди 150-річчя від дня народження поетеси Лесі Українки та мистецький проєкт «Леся Українка: 150 імен».

На сайті 150imenlesi.org з’являтиметься інформацію про заходи, які з нагоди ювілею впродовж 2021 року відбуватимуться під егідою міністерства та Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти.

«Наразі на сайті розміщена інформація про офіційне відкриття мистецького проєкту «Леся Українка. 150 імен» з нагоди ювілейного року Лариси Петрівни Косач-Квітки. Захід відбудеться у день народження поетеси 25 лютого в Українському домі і включатиме: експозицію, перформанс, змістовні дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, а також презентацію першого повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах. Подію, яка стане справжнім культурно-медійним епіцентром, можна буде відвідати з дотриманням карантинних обмежень 25 лютого за запрошеннями, а з 26 лютого до 8 березня – вхід безкоштовний», – ідеться в повідомленні.

У грудні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики оголосило конкурси на створення документального фільму та роликів про Лесю Українку.