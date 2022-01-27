Запорізька АЕС відновила роботу 4-го енергоблоку після усунення несправності

Запорізька атомна електростанція повідомила про відновлення роботи енергоблоку №4. За повідомленням, його запустили в роботу напередодні увечері.

«О 22 годині 43 хвилині енергоблок №4 Запорізької АЕС після усунення газової нещільності турбогенератора підключено до енергомережі. В даний час в роботі знаходяться шість енергоблоків Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

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Сумарна потужність генераторів ЗАЕС становить 5 765 мегават.

За даними національної енергетичної компанії «Енергоатом», зараз вона працює 14 енергоблоками з 15-ти наявних.

Енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції вимкнули 25 січня для усунення газової нещільності турбогенератора.