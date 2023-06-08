На окупованій ЗАЕС знущаються із працівників, які не отримали паспорт РФ – керівник Держатомрегулювання

На окупованій російською армією Запорізькій атомній електростанції працівників, які не отримали російський паспорт, піддають тортурам та перевіркам. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив Олег Коріков, виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.

Посадовець розповів, що тиск на персонал останнім часом посилився: працівників ретельніше перевіряють і відбирають телефони. Особливо жорстоко ставляться до тих, хто відмовився від російських документів.

«Посилився значно тиск на персонал. Персонал Запорізької АЕС, який на сьогодні не має російських паспортів, підлягає тортурам, знущанням, додатковим перевіркам. На Запорізьку атомну електростанцію вже не пускають людей і зі звичайним «бабушкофоном» – я маю на увазі кнопковий телефон. Я вже не кажу про смартфони чи якісь інші телефони, обладнані камерами», – розповів Коріков.

Зміст телефонів перевіряють, намагаючись встановити, чи не спілкується персонал із людьми на територіях, підконтрольних українській владі. Як і раніше, на території ЗАЕС окупаційна армія Росії зберігає важку техніку та зброю, каже Коріков.

За підрахунками Держатомрегулювання, нині близько 1000 людей (і ця цифра може бути більшою, кажуть в організації), не отримали російські паспорти. Саме над цими людьми знущаються. Окрім того, доступом на режимний об’єкт займаються громадяни Росії – вони, зокрема, дозволяють зйомки працівникам російських державних ЗМІ та блогерам.

«Близько 1000 осіб не отримали на сьогодні російські паспорти, і ці люди піддаються тортурам. Контроль доступу ведеться «рашистами» і на територію атомної електростанції можуть попасти різного роду пропагандисти, блогери, військові, зброя, вибухівка. Але не той персонал, який справді кваліфікований і може забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку і безпечну експлуатацію», – каже посадовець.

З огляду на окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.

На початку року були повідомлення про те, що російські окупанти змусили близько 3 тисяч працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

Напередодні влада заявила, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.