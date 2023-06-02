ДІЯРУ: окупанти «майже повністю деградували» систему аварійної готовності й реагування на ЗАЕС

Російські сили, які захопили Запорізьку атомну електростанцію, «майже повністю деградували» систему аварійної готовності й реагування на ЗАЕС, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Як заявив під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков, складна ситуація на майданчику Запорізької АЕС «погіршується з кожним днем».

У ДІЯРУ наголосили, що через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частини комп’ютерної техніки значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції.

За розпорядженням окупаційної адміністрації заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки Запорізької АЕС, йдеться в повідомленні.

«Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації», – сказав Коріков.

Він висловив сподівання на швидку імплементацію озвучених на засіданні Ради безпеки ООН п’яти принципів МАГАТЕ щодо уникнення ядерної аварії найближчим часом, запропонованих на додачу до семи невід’ємних стовпів безпеки МАГАТЕ.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив CNN 31 травня, що, на його думку, Росія та Україна «дотримуються» п’яти принципів організації щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Раніше голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Київ виступає проти будь-яких пропозицій, які легітимізують контроль ЗАЕС Росією.