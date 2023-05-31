Голова МАГАТЕ «вірить», що Росія та Україна гарантують безпеку ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив CNN 31 травня, що, на його думку, Росія та Україна «дотримуються» п’яти принципів організації щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції.

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Ґроссі виклав «п’ять конкретних принципів» для гарантування безпеки підприємства. Вони передбачають, що не здійснюється «жодних атак з або проти» ЗАЕС, а також зобов’язання не використовувати його як базу для зберігання важкого озброєння.\

«Вони (Москва і Київ – ред.) не заперечували те, що я сказав, як необхідну річ, і я стежу за цим. Тож я вірю, що вони справді зобов’язуються щодо цього, так», – сказав очільник МАГАТЕ.

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція на півдні України є найбільшою в Європі. Від початку російського повномасштабного вторгнення на її території та навколо неї тривають бойоаі дії, що викликає занепокоєння щодо можливої ядерної катастрофи.

Ця територія та комплекс ЗАЕС у цілому перебувають під контролем Росії з перших днів повномасштабної війни, але станцією досі переважно керують українські фахівці.