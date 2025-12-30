МАГАТЕ: фахівці завершили ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької АЕС

Технічні фахівці завершили ремонтні роботи на критично важливій лінії електропередач поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.



Як повідомляє пресслужба агенції, під наглядом команди МАГАТЕ, що базується на Запорізькій АЕС, ремонтні роботи, що розпочалися в неділю вранці, були завершені в понеділок вдень, після того, як пошкоджена лінія електропередачі та окрема проблема з автотрансформатором розподільчої станції Запорізької АЕС були повністю усунені та відновлені.

«Я хотів би подякувати як РФ, так і Україні за конструктивну співпрацю з нами, що зробило можливим чергове локальне припинення вогню (було оголошено два дні тому - ред. ). У результаті нам вдалося зробити критично важливий крок на підтримку ядерної безпеки та захищеності. Однак загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною, і наша робота ще далеко не завершена», – сказав він.



У МАГАТЕ зауважують, що це вже третій випадок за останні місяці, коли тимчасові домовленості про перемир’я дозволили відновити підключення ліній електропередач, цього разу відновили передачу електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою тепловою електростанцією через два тижні після її відключення, як повідомляється, через військову діяльність.

Читайте також: Запорізька АЕС потребуватиме «спеціального статусу» в разі укладення мирної угоди – Гроссі

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.