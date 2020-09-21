На півдні України під час стрільб загорівся полігон

Під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування «Південь» зайнялася суха трава у полі й сухостій у лісосмузі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі», – мовиться у повідомленні.

Для гасіння задіяли відповідну чергову пожежну техніку та авіацію.

Як запевнили у Генштабі, особовий склад й технічні засоби внаслідок пожежі не постраждали.