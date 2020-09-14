Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, ДСНС закликає до заходів безпеки

В більшості регіонів України триває надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, висока ймовірність пожеж спостерігається в Рівненській та Тернопільській областях, у всіх центральних, східних та південних областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що переважно масштабні пожежі в екосистемах пов’язані з людською легковажністю.

«Громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках», – повідомляє служба.

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Рятувальникам останніми днями довелося ліквідовувати пожежі в Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Кіровоградській областях. ДСНС просить українців дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти пожежам.

Зокрема, нагадують у відомстві, протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття в лісі та лісопосадках, заїжджати до лісу автомобілями, палити чи полювати з вогнепальною зброєю в лісі, лишати в лісі недопалки чи просочене горючими речовинами ганчір’я. Також не можна спалювати відходи, стерню чи залишки після жнив на полях.

8 вересня рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі в Новойдарському районі Луганської області. Внаслідок цієї пожежі загинув один військовий Збройних сил України, двоє зазнали опіків.