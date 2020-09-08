Рятувальники ліквідували пожежі в Луганській області – ДСНС

Рятувальники 7 вересня ліквідували пожежі в Луганській області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вони погасили пожежі осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі, які виникли 2 вересня, та виникле 4 вересня загорання сухої трави, валежнику та лісових насаджень між селом Лобачеве Новоайдарського району та селом Старий Айдар Станично-Луганського району.

Внаслідок пожеж у Новоайдарському районі загинув один військовий Збройних сил України, двоє зазнали опіків. Розслідування здійснюється за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.