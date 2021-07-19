У лікарні помер 29-річний військовий, поранений на Донбасі

В опіковому центрі Харкова помер 29-річний військовий з Дніпропетровщини Олександр Горбенко, поранений на Донбасі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила радниця голови Дніпропетровської облради Тетяна Губа.

За її словами, Олександр Горбенко, уродженець Кривого Рогу, служив у 10-ій гірсько-штурмовій бригаді.

Військовий отримав тяжке мінно-вибухове поранення 15 липня ввечері поблизу селища Нью-Йорк на Донеччині під час обстрілу російських гібридних сил: у нього діагностували опіки 80 відсотків поверхні тіла. Лікарі боролися за його життя майже чотири доби.

Як зазначила Тетяна Губа, зараз вирішується питання щодо поховання бійця на батьківщині.

15 липня російські гібридні сили обстрілювали українські позиції вісім разів. Унаслідок обстрілів троє військових ЗСУ отримали поранення, двоє – бойове травмування.