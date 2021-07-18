За добу на Донбасі – 13 обстрілів, двоє українських військових поранені

Двоє українських військових дістали поранення протягом доби 17 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

У штабі зафіксували 13 порушень режиму тиші російськими гібридними силами, у тому числі поблизу Чермалика, Водяного (Приазов’я), Широкиного та Павлополя, Старогнатівки, Пісків і Новогнатівки.

У різних локаціях бойовики застосовували стрілецьку зброю, озброєння БМП-1, міномети 120-го і 82-го калібрів, гранатометів, великокаліберні кулемети та артилерію.

«В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», – йдеться в зведенні.

Від початку доби 18 липня бойовики порушували режим припинення вогню один раз – біля Пісків, де стріляли з мінометів 120-го калібру. За даними штабу, ніхто з українських військових не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявило про нібито обстріл Збройними силами України окупованих ним територій, однак об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про бойові дії 17 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.