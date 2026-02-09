«З бойового завдання не повернулися» – бригада «Херсон» повідомила про загибель екіпажу Мі-24

Під час бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон», повідомила пресслужба бригади ввечері 9 лютого, не уточнивши час і місце події.

«З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом», – ідеться в повідомленні.

18 грудня 2025 року 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка інформувала про загибель екіпажу іншого українського гелікоптера Мі-24.

Українська влада не наводить точної інформації про втрати серед військових у війні з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку лютого 2026 року заявив, що з початку війни загинуло 55 000 українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».