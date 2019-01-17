У Польщі оголосили жалобу через загибель мера Гданська

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив загальнонаціональну жалобу через вбивство мера Гданська Павела Адамовича. Про це Дуда повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням, жалоба триватиме з 17:00 18 січня до 19:00 19 січня.

Павел Адамович помер 14 січня внаслідок нападу, скоєного увечері напередодні під час благодійного концерту.

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Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний кандидат, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.