Правоохоронці розслідують загибель очільника СБУ в Кіровоградській області

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері зареєструвала кримінальне провадження через смерть очільника Управління Служби безпеки України на Кіровоградщині, повідомляє Офіс генпрокурора.

Справу відкрили за статтею про умисне вбивство.

«За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25 години, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя», – йдеться в заяві.

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Зараз тривають невідкладні слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини події. Розслідування здійснюють слідчі Кропивницького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

ОГП не називає імені загиблого. За даними медіа, Управління СБУ в Кіровоградській області очолював Олександр Наконечний.

Служба безпеки України наразі не коментувала подію публічно.