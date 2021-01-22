У Києві вшанували пам’ять загиблих під час подій Євромайдану.

Учасники акції пройшли місцями, де в 2014 році стояли основні барикади ­– від Лядських воріт на майдані Незалежності до стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського.

Як повідомила Білоруській службі Радіо Свобода адвокат у справі «Небесної сотні» Євгенія Закревська, розслідування цього епізоду ускладнюється тим, що всі первинні слідчі дії проводились під час протесту (до кінця лютого 2014 року) і, швидше, мали на меті приховати сліди і відвести підозру від правоохоронців, ніж розкрити злочини.

Ходу пам’яті організувала громадська організація «Родина героїв Небесної сотні», яка стартувала від вулиці Грушевського. Протестувальники, до яких приєдналося кілька білоруських біженців, зупинялися біля кожного пам’ятного знаку, встановленого після трагічних подій.

22 січня 2014 року під час революційних подій у Києві від вогнепальних поранень загинули 20-річний український громадянин вірменського походження Сергій Нігоян та 25-річний білорус Михайло Жизневський.

У цей же день 45-річний уродженець Львівщини Роман Сеник отримав смертельні поранення і помер через три дні. Крім того, 22 січня у лісозмузі під Києвом знайшли тіло викраденого напередодні львівського науковця Юрія Вербицького.

Тодішнє міліцейське керівництво запевняло, що МВС не причетне до їхньої загибелі.