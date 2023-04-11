Під Бахмутом загинув український велогонщик – комітет Ради з питань спорту

Під Бахмутом на Донеччині загинув велогонщик Костянтин Денека, повідомив 10 квітня комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

«Костянтин Денека був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань із велоспорту. Навіть під час нетривалих звільнень боєць не нехтував улюбленою справою та відвідував двоколісні змагання. Минулого року, у вересні, Костя приїхав до Бучі, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста», – йдеться в повідомленні, поширеному у фейсбуці на сторінці Верховної Ради України.

За даними комітету, Костянтин Денека служив в одному зі спецпідрозділів ГУР Міністерства оборони України. Він загинув 31 березня внаслідок уламкового поранення.

12 березня Костянтину Денеці виповнилося 40 років.

Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті. 5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють.