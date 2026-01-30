На Закарпатті 17 населених пунктів можуть залишитися без газу через різке танення снігу – ОВА

У Закарпатській області під загрозою залишитися без газопостачання перебувають 17 населених пунктів, повідомила обласна військова адміністрація.

«Через різке танення снігу і підйом рівня води в Тисі поблизу села Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь і Клинове», – йдеться в повідомленні.

В ОВА заявили, що в рамках екстрених заходів планують зафіксувати трубу й виграти час для ремонту.

«Профільні служби вже влаштовують насип через Тису, щоб спецтехніка могла дістатися до опори. Паралельно фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень: від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Оскільки ці варіанти потребують значних ресурсів і часу, фахівці пропрацьовують їх одночасно», – зазначили в ОВА.

Населені пункти, що опинилися під загрозою, матимуть безперебійне енергоживлення: графіки вимкнень для них на період робіт застосовуватися не будуть, йдеться в повідомленні.

«Щоб мережа витримала пікові навантаження, обленерго збільшує кількість аварійних бригад. Мешканцям рекомендують за можливості підготуватися до альтернативного пічного опалення, використання скрапленого газу для побутових потреб. Місцева влада й ДСНС розгортають додаткові Пункти незламності й обігріву», – повідомили в ОВА.

Тим часом, українські й західні синоптики прогнозують нову хвилю холоду, яка наближається з північного сходу. За їхніми словами, вона буде потужною, але нетривалою. Уже наступного четверга, 5 лютого, середньодобова температура може бути такою ж або вищою, ніж у п’ятницю, 30 січня.