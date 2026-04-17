Підлітку повідомили про підозру в справі про стрілянину в школі на Закарпатті – прокуратура

На Закарпатті підлітку оголосили підозру у справі про стрілянину в навчальному закладі, повідомила обласна прокуратура.

За повідомленням, йому інкримінують «вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб».

«За матеріалами слідства, 15-річних підліток упродовж лютого – березня цього року замовив через мережу інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки і холості патрони. У подальшому були внесені конструктивні зміни до пістолета і патронів, зробивши їх придатними для вбивства. 16 квітня, близько 9:30 підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи і здійснив кілька пострілів із пістолета у напрямку своїх однокласників. Одна з куль влучила в плече учня, який намагався втекти з класу», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що після цього підозрюваний втік зі школи і самостійно зателефонував правоохоронцям. Його затримали, а зброю вилучили.

«Наразі юнак утримується в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про його тримання під вартою. На даний час триває розслідування, відпрацьовуються усі версії слідства та встановлюються мотиви дій підлітка», – зазначили у відомстві.

Напередодні в поліції Закарпатської області повідомляли, що справу про стрілянину в навчальному закладі Чопа розслідують як терористичний акт.

За попередніми даними, підліток міг діяти під впливом і психологічним тиском невстановлених осіб, з якими контактував через один із месенджерів, а познайомився через онлайн-гру, кажуть у поліції. «Зокрема, він повідомив про отримання погроз щодо заподіяння шкоди його близьким у разі невиконання висунутих вимог», – йшлося в повідомленні.

За даними правоохоронців, пораненому однокласнику надали медичну допомогу, загрози його життю і здоров’ю немає.