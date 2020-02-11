Закарпатська облрада просить Зеленського й Авакова зарадити з криміналітетом у Мукачеві

Депутати Закарпатської обласної ради на позачерговій сесії 11 лютого проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в якому просять «вжити невідкладних заходів, спрямованих на протидію злочинності».

У зверненні йдеться також про допомогу у підвищенні рівня громадської безпеки в регіоні загалом і зниженню гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві зокрема. Депутати пропонують забезпечити постійне патрулювання у місті патрульної поліції та вжити термінових заходів, спрямованих на реальну й ефективну боротьбу з наркозлочинністю в регіоні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Наразі щодо керівництва Мукачівського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області тривають чотири службові розслідування. Про це сьогодні на позачерговій сесії повідомив Олександр Канцідайло, начальник Головного управління Національної поліції у Закарпатській області. «Один із керівників пішов на пенсію, призначений новий виконувач обов'язків Мукачівського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області, попереднє керівництво відсторонене», – сказав Олександр Канцідайло. За його словами, це «нові люди, з інших регіонів, які не мають ніяких зв'язків із місцевими формуваннями».

Правоохоронець також поінформував, що на сьогодні опитано понад 100 свідків у справі щодо стрілянини у Мукачеві, що сталася 7 лютого, а також проведено обшуки за місцем проживання фігурантів події.

Володимир Гаврилюк, прокурор Закарпатської області, присутній на позачерговій сесії, вважає, що основна причина подій, що сталися в Мукачеві, це – якість працівників правоохоронних органів. За його словами, варто здійснити повну перевірку всіх працівників поліції у Мукачеві та Мукачівському районі, а також у Сваляві та Свалявському районі.

Як заявила депутатка обласної ради Інгрід Туріс, «у Мукачеві стає страшніше жити», недостатньо фахово працює і муніципальна інспекція. «Є багато скарг на муніципальну інспекцію і має місце залякування людей. Про цю ситуацію (7 лютого) давно всі знають», – сказала у своєму виступі на позачерговій сесії Інгрід Туріс.

Вранці 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої поранені двоє місцевих жителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство двох осіб» і «незаконне поводження зі зброєю».

Того ж дня на позачерговій сесії Мукачівської міськради депутати звернулися до керівництва країни надати невідкладну правоохоронну допомогу, а у МВС України повідомили, що в місті посилили заходи безпеки.