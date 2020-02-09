Поліція Закарпаття затримала 7 людей у справі щодо стрілянини в Мукачеві – ЗМІ

Поліція Закарпаття заявила про затримання сімох осіб у селі Нижні Ворота у результаті спецоперації проти злочинного угруповання, яке «планувало встановити контроль над регіоном». У якому саме провадженні це все відбувалося, не повідомляється.

«За інформацією правоохоронців, учасники ОЗГ були озброєні, тому прийняли рішення про залучення до поліцейської операції спецпідрозділ КОРД та роту особливого призначення поліції області. Під час затримання особи, які перебували в автомобілях, чинили озброєний опір та намагалися втекти з місця події. Однак їх затримали. У результаті ніхто не постраждав», – мовиться на фейсбук-сторінці управління.

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, затримання відбулося у зв’язку з провадженням щодо нещодавньої стрілянини у Мукачеві.

7 лютого в Мукачеві відбулася перестрілка, внаслідок якої з вогнепальними пораненнями до лікарняні шпиталізували двох осіб. За даними МВС, пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція.

Того ж дня за розпорядженням міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова посилили заходи безпеки, повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

Міська влада Мукачева звернулася до президента Володимира Зеленського через «загострення криміногенної ситуації» в місті.