Таїланд: поліція вбила стрільця, через якого загинули 26 людей

Тайські силовики застрелили військового, який після нападу на своїх колег захопив заручників у торговельному центрі в місті Накхонратчасіма на північному сході країни, убивши 26 і поранивши 57 людей.

Поліція ідентифікувала нападника як 32-річного Джакрапанта Томму та заявила: мотивом слугувало те, що він був розлючений через земельну суперечку.

Як повідомляється, Томма раніше на своїй фейсбук-сторінці розмістив допис, що «смерть неминуча для всіх».

Тайські ЗМІ заявили, що стрілець служив на армійській базі поблизу Нахона Ратчасіма, приблизно в 250 кілометрах від Бангкока.

Такі події в Таїланді, за винятком далекого півдня країни, де діють збройні сепаратисти, зазвичай вкрай рідкісні. Але це вже друга схожа стрілянина в країні за місяць.