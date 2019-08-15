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15 Серпень 2019, Київ 16:39
Новини | Політика

Суд заочно заарештував ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – Горбатюк

Віталій Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік, після Революції Гідності він втік до Росії

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Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, повідомив Радіо Свобода керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Рішення ухвалене сьогодні, це провадження щодо Майдану», – сказав Горбатюк.

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Віталій Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. Після Революції Гідності він втік до Росії і там отримав російське громадянство. В Україні Захарченко оголошений в розшук як підозрюваний у розстрілах демонстрантів на Майдані.

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