Суд заочно заарештував ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка – Горбатюк

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, повідомив Радіо Свобода керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Рішення ухвалене сьогодні, це провадження щодо Майдану», – сказав Горбатюк.

Віталій Захарченко очолював МВС України з 2011 по 2014 рік. Після Революції Гідності він втік до Росії і там отримав російське громадянство. В Україні Захарченко оголошений в розшук як підозрюваний у розстрілах демонстрантів на Майдані.