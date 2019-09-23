Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку кінематографії, ухвалений цього місяця Верховною Радою, повідомляє пресслужба голови держави.
Відповідний проєкт закону президент визначив як невідкладний для позачергового розгляду в парламенті.
Документ спрямований на забезпечення реалізації механізмів, закладених у законі «Про державну підтримку кінематографії в Україні», та врегулювання питання фінансової підтримки державою втілення проектів у сфері кінематографії.
«Встановлюється, зокрема, що окремі платежі від суб’єктів кінематографії, пов’язані з одержанням ними державної підтримки, зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і спрямовуватимуться на державну підтримку кінематографії», – йдеться в повідомленні.
Реалізація норм закону сприятиме розвиткові кіноіндустрії в Україні, а також залученню інвестицій у цю сферу, додали в ОП.
Верховна рада ухвалила закон 12 вересня.
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