Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку кінематографії, ухвалений цього місяця Верховною Радою, повідомляє пресслужба голови держави.

Відповідний проєкт закону президент визначив як невідкладний для позачергового розгляду в парламенті.

Документ спрямований на забезпечення реалізації механізмів, закладених у законі «Про державну підтримку кінематографії в Україні», та врегулювання питання фінансової підтримки державою втілення проектів у сфері кінематографії.

«Встановлюється, зокрема, що окремі платежі від суб’єктів кінематографії, пов’язані з одержанням ними державної підтримки, зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і спрямовуватимуться на державну підтримку кінематографії», – йдеться в повідомленні.

Реалізація норм закону сприятиме розвиткові кіноіндустрії в Україні, а також залученню інвестицій у цю сферу, додали в ОП.

Верховна рада ухвалила закон 12 вересня.