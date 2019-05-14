Голова Верховної Ради підписав закон про мову

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної.

Перед цим народні депутати відхилили проекти постанов, якими пропонувалося скасувати результати голосування за закон і які блокували підписання закону спікером.

Парубій просить апарат Верховної Ради якомога швидше направити підписаний ним документ до Адміністрації президента для того, щоб глава держави також підписав цей закон.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

Ухвалений закон гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Передбачена відповідальність посадовців за незнання мови, але вона діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.