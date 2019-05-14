Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2019, Київ 14:05
Новини | Політика

Голова Верховної Ради підписав закон про мову

Парубій просить апарат Верховної Ради якомога швидше направити підписаний ним документ до Адміністрації президента

Дивитись коментарі

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про функціонування української мови як державної.

Перед цим народні депутати відхилили проекти постанов, якими пропонувалося скасувати результати голосування за закон і які блокували підписання закону спікером.

Парубій просить апарат Верховної Ради якомога швидше направити підписаний ним документ до Адміністрації президента для того, щоб глава держави також підписав цей закон.

/**/ /**/ /**/ Дівчинка з плакатом під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 26 квітня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ухвалено новий закон про мову. Перелік основних положень

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

Ухвалений закон гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Передбачена відповідальність посадовців за незнання мови, але вона діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.

Верховна Рада ухвалила мовний закон – відео
Embed
Верховна Рада ухвалила мовний закон – відео

No media source currently available

0:00 0:02:52 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG