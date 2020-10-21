Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про розвідку», ухвалений минулого місяця Верховною Радою.

Як повідомляє пресслужба президента, підписання відбулося під час відвідування Зеленським управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки Держприкордонслужби.

«Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дасть змогу створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України», – сказав президент.

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон «Про розвідку». Закон визначає, що розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.