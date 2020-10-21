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21 жовтня 2020, Київ 16:41
Новини | Політика

Зеленський підписав закон «Про розвідку»

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон «Про розвідку»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про розвідку», ухвалений минулого місяця Верховною Радою.

Як повідомляє пресслужба президента, підписання відбулося під час відвідування Зеленським управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки Держприкордонслужби.

«Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою закон України «Про розвідку». Реалізація положень цього закону дасть змогу створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України», – сказав президент.

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон «Про розвідку». Закон визначає, що розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.

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