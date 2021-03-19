Інститут нацпам’яті передав до Мінкульту законопроєкт про свята, пам’ятні дати і скорботні дні

Український інститут національної пам’яті передав Міністерству культури та інформаційної політики проєкт закону «Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні» для проведення його громадського обговорення. Про це повідомили в інституті Нацпам’яті у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Наразі Український інститут національної пам’яті передав зазначений проєкт закону Міністерству культури та інформаційної політики для проведення його громадського обговорення, під час якого й будуть оприлюднені пропоновані зміни до календаря свят і пам’ятних дат», – йдеться в повідомленні.

В інституті Нацпам’яті додали, що після громадського обговорення законопроєкт ще може бути допрацьований з урахуванням пропозицій громадян.

«І лише після цього розпочнеться процедура його погодження у профільних органах, а вже потім – винесення на розгляд у парламенті», – зауважили в інституті.

Раніше голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що вихідний день 8 березня в Україні виглядає «нелогічним».

Голова УІНП повідомив, що в Україні завершується робота над законопроєктом про свята і пам’ятні дати.