У Запоріжжі в сквері просто неба встановили «Залізний трон»

У Запоріжжі відбулося відкриття майданчику-фотозони, на якій встановлено виготовлену зі зброї та розірваних снарядів копію трону з популярного серіалу «Гра престолів» – «Залізний трон». Раніше арт-об’єкт перебував на зберіганні у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.

«На жаль, у нас суспільству зараз не до походів до музею. У нас люди в інформаційній окупації знаходяться багато років. І ця установка на «втому від війни», «припинити стріляти» не спрацювала, і зараз Україна знов близька до вторгнення агресора, тому людям треба нагадати, що відбувалося насправді на початку російської навали. І я вирішив зробити ось цю локацію, фотозону таку на знак нашої волі до перемоги і для того, щоб всі, хто бачив війну лише по телебаченню, мали можливість побачити, як вона виглядає насправді», – розповів власник «трону» Валерій Прозапас.

«Залізний трон» розмістили у сквері прикордонників. Він примикає до майдану Волі, де планується встановити у Запоріжжі пам’ятник захисникам України. Арт-об’єкт перебуватиме у сквері постійно.

«Поряд з цим місцем буде меморіал захисникам України. Це як перша локація меморіалу. Думаю, що буде дуже доречно. Ті елементи, з яких зроблено цей виріб – стійкі до зовнішнього впливу, бо це спеціальна сталь, що використовується, якраз, для виготовлення зброї. Будемо покривати два рази на рік спеціальними сумішами для того, щоб корозію зупиняти, і простоїть він дуже довго. Якщо чесно, то моя мрія – подарувати його від Запоріжжя звільненому Донецьку», – додає Валерій Прозапас.

«Залізний трон» у 2016 році створив у зоні АТО поблизу Донецька запорізький волонтер Денис Буштець. До інсталяції увійшли такі артефакти, як уламки активної броні танка, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги. Вага об’єкта – понад 600 кг.

У листопаді 2016 року «трон» був проданий з волонтерського аукціону за 150 тисяч гривень. Торги тривали тиждень в онлайн-режимі. Усього ж, за словами організаторів аукціону, вони отримали понад 30 пропозицій від потенційних покупців з України, Польщі та Чехії.

Усі кошти отримані від продажу «трону» були спрямовані на потреби військових. Згодом ветеран війни на Донбасі і блогер із Запоріжжя Валерій Прозапас, який придбав «трон» з аукціону, віддав його на зберігання до Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Раніше «Залізний трон» вже виставлявся волонтерами в центрі Запоріжжя. З 19 по 21 листопада 2016 року він стояв на площі біля Запорізької ОДА, де всі охочі могли сфотографуватися з ним. Також у 2019 році арт-об’єкт експонувався у Києві на майдані Незалежності.