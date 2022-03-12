Залізничне сполучення між Кримом та Херсонською областю «частково діє» – військова розвідка України

Голова військової розвідки України Кирило Буданов підтвердив факт роботи залізничного сполучення з Криму у напрямку Херсона, проте уточнив, що до самого обласного центру поїзди не доїжджають. Про це Буданов розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Частково діє (сполучення – ред.) Треба розуміти – це досить короткий відтинок, саме для підвезення товарів військового призначення: військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. До Херсона вони не завозять, якщо ви про це питаєте», – сказав Буданов.

Раніше низка кримських та російських ЗМІ повідомляли про відновлення залізничного сполучення з Криму до окупованого російськими військами Херсона.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».