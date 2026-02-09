Війська РФ вдарили по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині та Сумщині – Кулеба

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній залізничній інфраструктурі, зокрема на Чернігівщині та Сумщині, повідомив у телеграмі віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, на станції Конотоп російський БпЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга, поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.

Кулеба також повідомив, що безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії – один працівник зазнав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуювали.

За його словами, на Чернігівщині на станції Сновськ уражено дизель-поїзд, пожежу оперативно ліквідували. Тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.



Також про російські удари по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі на Сумщині повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



